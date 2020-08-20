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Харрис утвердили кандидатом в вице-президенты США от демократов

20 августа, 06:19

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Харрис заявила, что согласна стать претендентом на указанный пост

Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в вице-президенты страны на ноябрьских выборах сенатора от Калифорнии Камалу Харрис. Это решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).

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Об этом пишет ТАСС.

"Я объявляю, что Камала Харрис выбрана кандидатом от демократов в вице-президенты", – заявил председатель съезда конгрессмен от штата Миссисипи Бенни Томпсон. Это первый случай в истории США, когда кандидатом от демократов или республиканцев на пост вице-президента становится женщина, не являющаяся представительницей белого населения страны.

Харрис выступила после Томпсона и заявила, что согласна стать претендентом на указанный пост. Она в отличие от большинства других участников съезда выступала не дистанционно, а присутствовала в зале.

Напомним, что выбрав в качестве вице-президента Камалу Харрис, кандидат в президенты США от Демпартии Джо Байден сделал очень сильный ход. Если (в случае победы Байдена на выборах) Харрис проявит себя в этой должности, не исключено, она станет одним из лидеров молодежного крыла Демпартии и реальным кандидатом на следующих президентских выборах.

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Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп, комментируя выбор своего оппонента, сказал, что удивлен решением Байдена.

А вот бывший президент Барак Обама высоко оценил способности Харрис и назвал ее "более чем квалифицированной" для исполнения обязанностей вице-президента США.

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выборы США харрис

Источник: ТАСС

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