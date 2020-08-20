Грызлов объяснил новое требование России по Донбассу

На вчерашних переговорах Трехсторонней контактной группы Россия выдвинула новое требование – пересмотр постановления Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов считает, что этот момент тормозит прогресс в выполнении Минских соглашений.

Реклама

Об этом пишет ТАСС.

Российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, в котором идет речь, что выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины.

"Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров "нормандского формата", – сказал Грызлов.

В тренде Третий раз за 24 года: в Раде хотят объявить новый конкурс на создание большого Герба Украины

Он добавил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообещал письменно обратиться к Верховной Раде по поводу возможности приведения указанного постановления в соответствие с Минскими соглашениями, также он заявил о готовности письменно подтвердить это обязательство и направить этот документ всем участникам переговоров.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в Офисе президента рассказали о результатах заседания ТКГ. В нем впервые приняли участие Леонид Кравчук и его заместитель Витольд Фокин. Были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама