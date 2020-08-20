Грызлов объяснил новое требование России по Донбассу

На вчерашних переговорах Трехсторонней контактной группы Россия выдвинула новое требование – пересмотр постановления Верховной Рады о назначении местных выборов в Украине. Представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов считает, что этот момент тормозит прогресс в выполнении Минских соглашений.
Об этом пишет ТАСС.
Российской стороне не нравится четвертый пункт постановления о назначении местных выборов в Украине, в котором идет речь, что выборы на оккупированных территориях должны состояться только после прекращения огня, вывода войск РФ и других бандформирований, передачи Украине контроля над границей и восстановления в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с нынешними законами Украины.
"Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров "нормандского формата", – сказал Грызлов.
Он добавил, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообещал письменно обратиться к Верховной Раде по поводу возможности приведения указанного постановления в соответствие с Минскими соглашениями, также он заявил о готовности письменно подтвердить это обязательство и направить этот документ всем участникам переговоров.
Как сообщали новости "Сегодня", в Офисе президента рассказали о результатах заседания ТКГ. В нем впервые приняли участие Леонид Кравчук и его заместитель Витольд Фокин. Были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования на Донбассе.
Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе
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