Гройсман считает, что январский локдаун – это безысходность

По словам экс-премьера, власть должна была системно заниматься медициной и социальной защитов

Быший премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что жесткий локдаун, запланированный Кабинетом Министров Украины на январь – это уже безысходность, а не реальный системный шаг государственной политики по поддержке экономики и людей.

Реклама

Об этом он заявил в программе "Бацман".

По словам политика, очевидно, что люди сейчас в отчаянии: с одной стороны – страшно заболеть и не получить доступа к лечению, с другой – люди боятся того, что постоянные карантины отнимают возможность заработать, и украинцы существенно обеднели.

"Сейчас власть говорит о повторном карантине. Это безысходность!" - убежден Гройсман.

Экс-премьер подчеркнул, что есть три важнейших аспекта, которыми нужно было системно заниматься – с цифрами, расчетами и периодами выполнения: медицина, реальный сектор и социальная защита наиболее уязвимых слоев населения.

Реклама

"А власть движется в режиме, когда то, что надо на позавчера, делают послезавтра. Этот разрыв негативно влияет на ситуацию", – считает Гройсман.

Напомним, в Украине с 8 по 24 января будет введен локдаун: работать будет только критическая инфраструктура, а доступны будут лишь товары и услуги первой необходимости.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама