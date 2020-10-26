Українська
$ 28,29
33,55
  1. Новости политики

Гройсман о выборах: Сейчас тяжелые времена, на нас огромная ответственность

26 октября, 11:39

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Экс-премьер призвал парламентские партии задуматься над итогами голосования и "спуститься на землю".

После проведенных в воскресенье, 25 октября, местных выборов на первый план выходит задача объединения страны и завершения фундаментальной реформы децентрализации. А центральная власть и парламентские партии должны признать: Украина – это не только то, чем живет Киев, но и то, чем живут регионы.

Реклама

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал премьер-министр Украины (2016-2019), лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

Его политическая сила, по данным экзитполов, одержала убедительную победу на выборах в местный совет Винницы и областного совета Винницкой области. Кроме того, мэром Винницы во второй раз становится выдвиженец "УСГ" Сергей Моргунов, которому уже в первом туре голоса отдали более двух третей винничан. К тому же, именно жители Винницы и области оказались активнее избирателей в других регионах страны.

Представители "УСГ" также проходят в местную власть ряда других областей – на Западе, в Центре Украины, в Киевской и Харьковской.

Комментируя результаты волеизъявления, Владимир Гройсман отметил, что для его политической силы победа на местных выборах – только начало.

Реклама

"Это только начало. Хочу поблагодарить всех украинцев, которые поддержали нашу политическую силу. Мы баллотировались в различных общинах по Украине. Отдельная благодарность жителям, которые поддержали "УСГ" на всех уровнях – в том числе и мэра Винницы. Мы с большим уважением относимся к доверию людей и сделаем все, чтобы его оправдать. А тех, кто голосовал за другие партии, мы точно не разочаруем", – сказал Владимир Гройсман.

По его словам, сегодня опыт местного самоуправления приобретает особое значение.

В тренде
"Власть готова сотрудничать со всеми": заявление ОПУ по выборам в Украине

"Когда центральная власть непрофессиональная и некомпетентная, – это тяжелые времена. Для нас это огромная ответственность, – добавил Владимир Гройсман. – Это первые выборы на базе работающей децентрализации. Люди выбирали не только партии, но и депутатов, которых они знают. Я рад большой поддержке непарламентских партий. Думаю, это достаточно красноречиво учитывая то, что люди выбирают тех, кто им близок".

Как отметил Владимир Гройсман, Украина сейчас живет в двух реальностях: одна в Киеве – и она не имеет ничего общего с проблемами регионов и людей, а другая – на местах. И этот вопрос для парламентских партий, над которым им нужно задуматься и "спуститься на землю".

"Децентрализацию надо продолжать. Дела в стране идут в неправильном направлении. И поэтому роль и ответственность местных властей – очень высокая, – сказал Владимир Гройсман. – Я буду делать все, чтобы децентрализация была завершена, и наша команда будет делать все, чтобы использовать децентрализацию и защищать ее на всех уровнях ... Сейчас задача – объединять Украину, чтобы Украина состоялась, как успешное государство. И в этом у местных властей – большая роль".

Реклама

Напомним, что, по данным ЦВК, на момент окончания голосования явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 36,88%.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Реклама

Винница Владимир Гройсман децентрализация децентрализация власти местные выборы Украинская стратегия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: результаты экзитполов и первые подсчеты
Местные выборы: результаты экзитполов и первые подсчетыУкраина
Сравнили 2015 и 2020. Почему партия власти не выиграла выборы
Сравнили 2015 и 2020. Почему партия власти не выиграла выборыПолитика
Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналистку
Местные выборы: в Днепропетровской области на участке депутат горсовета напал на журналисткуПолитика
В Полтаве на выборах мэра лидирует Мамай – опрос
В Полтаве на выборах мэра лидирует Мамай – опросУкраина
Одним абзацем. Что будет с результатами выборов в случае низкой явки
Одним абзацем. Что будет с результатами выборов в случае низкой явкиПолитика
"Ночь выборов с Савиком Шустером": зрители узнают данные 12 экзитполовУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять