Гройсман о выборах: Сейчас тяжелые времена, на нас огромная ответственность

После проведенных в воскресенье, 25 октября, местных выборов на первый план выходит задача объединения страны и завершения фундаментальной реформы децентрализации. А центральная власть и парламентские партии должны признать: Украина – это не только то, чем живет Киев, но и то, чем живут регионы.

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Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал премьер-министр Украины (2016-2019), лидер политической партии "Украинская стратегия Гройсмана" Владимир Гройсман.

Его политическая сила, по данным экзитполов, одержала убедительную победу на выборах в местный совет Винницы и областного совета Винницкой области. Кроме того, мэром Винницы во второй раз становится выдвиженец "УСГ" Сергей Моргунов, которому уже в первом туре голоса отдали более двух третей винничан. К тому же, именно жители Винницы и области оказались активнее избирателей в других регионах страны.

Представители "УСГ" также проходят в местную власть ряда других областей – на Западе, в Центре Украины, в Киевской и Харьковской.

Комментируя результаты волеизъявления, Владимир Гройсман отметил, что для его политической силы победа на местных выборах – только начало.

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"Это только начало. Хочу поблагодарить всех украинцев, которые поддержали нашу политическую силу. Мы баллотировались в различных общинах по Украине. Отдельная благодарность жителям, которые поддержали "УСГ" на всех уровнях – в том числе и мэра Винницы. Мы с большим уважением относимся к доверию людей и сделаем все, чтобы его оправдать. А тех, кто голосовал за другие партии, мы точно не разочаруем", – сказал Владимир Гройсман.

По его словам, сегодня опыт местного самоуправления приобретает особое значение.

"Когда центральная власть непрофессиональная и некомпетентная, – это тяжелые времена. Для нас это огромная ответственность, – добавил Владимир Гройсман. – Это первые выборы на базе работающей децентрализации. Люди выбирали не только партии, но и депутатов, которых они знают. Я рад большой поддержке непарламентских партий. Думаю, это достаточно красноречиво учитывая то, что люди выбирают тех, кто им близок".

Как отметил Владимир Гройсман, Украина сейчас живет в двух реальностях: одна в Киеве – и она не имеет ничего общего с проблемами регионов и людей, а другая – на местах. И этот вопрос для парламентских партий, над которым им нужно задуматься и "спуститься на землю".

"Децентрализацию надо продолжать. Дела в стране идут в неправильном направлении. И поэтому роль и ответственность местных властей – очень высокая, – сказал Владимир Гройсман. – Я буду делать все, чтобы децентрализация была завершена, и наша команда будет делать все, чтобы использовать децентрализацию и защищать ее на всех уровнях ... Сейчас задача – объединять Украину, чтобы Украина состоялась, как успешное государство. И в этом у местных властей – большая роль".

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Напомним, что, по данным ЦВК, на момент окончания голосования явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 36,88%.

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