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Гройсман: Децентрализацию могут свернуть, и пострадают от этого обычные люди

17 сентября, 10:29

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сейчас никто не знает, как будет работать бюджетная система, отметил экс-премьер

Начатую в 2014 году реформу децентрализации – укрепление местного самоуправления – вместо логического завершения, могут просто свернуть, а пострадают от такого решения обычные люди – жители уже сформированных и самодостаточных в финансовом смысле громад. Об этом в интервью изданию "LB.UA" сказал премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман.

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Он напомнил, что план завершения реформы был сформирован более года назад и содержал все важные этапы – внесение изменений в Конституцию, установление института префектов, формирование исполнительных комитетов на уровне областей и тому подобное. Но осенью 2019 все процессы затормозились. Более того, Правительство Алексея Гончарука лишило регионы финансовых средств.

"А то, что сейчас происходит, меня очень настораживает, - сказал Владимир Гройсман. - Сейчас никто не знает, как будет работать бюджетная система, потому что ряд законов не приняли. Никто не знает, какие полномочия будут иметь районные рады ... Да, может быть перераспределение в сторону центральной власти ... Могут переписать Бюджетный кодекс и забрать у громад финансы. Могут наделить неприсущими полномочиями районные советы, которые будут из-за этого конфликтовать с громадами. Могут, в конце концов, децентрализацию не завершить, просто все так останется в подвешенном состоянии – как сейчас ... А страдать от этого будут обычные люди".

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Отдельно Владимир Гройсман коснулся темы отношений центральной власти и мэров городов.

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"Я со многими мэрами общаюсь, и просто в шоке от того, что происходит. Они помнят, как они общались с премьером Гройсманом, и как сейчас с ними взаимодействуют. Им трудно. И я считаю, что это нехорошая история", - сказал Владимир Гройсман.

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Как отметил политик, задача власти – формировать политику, а задача мэров – проводить глубокие изменения в городах и громадах. Оба процесса должны быть в качественном диалоге – ради роста стандартов жизни людей.

"Когда начнет меняться жизнь в громадах, и страна станет другой. И не надо, чтобы центральная власть подстраивалась под мэров, или чтобы мэры подстраивались под центральную власть. Не надо, – отметил Владимир Гройсман. - Если представители центральной власти будут понимать местное самоуправление, будут понимать, что это партнеры, тогда они, в принципе, могут получить какой-то диалог. Мэры тоже должны понимать, что должен быть диалог".

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о ликвидации старых районов и создании новых.

Ранее новости "Сегодня" писали, что громады Полтавской области возрождаются благодаря партнерству с добывающими компаниями.

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Владимир Гройсман децентрализация реформы
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