Гройсман: "Большая стройка" – это продолжение нашей программы "Капитальный ремонт страны", только сроки сместили

Программа "Большая стройка", которая предусматривает строительство дорог и объектов инфраструктуры и финансируется в основном за счет распределения средств Фонда по борьбе с СОVID-19, на самом деле является продолжением программы Правительства Владимира Гройсмана "Капитальный ремонт страны", основанной еще в 2017-2018 годах и основанной на четких механизмах финансирования всех проектов. Правда, сроки выполнения программы Гройсмана существенно сместили – вместо 2022 теперь определен 2025.

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"Эта "Большая стройка" – это продолжение моей программы "Капитальный ремонт страны" просто назвали по-другому. В этом году они заканчивают наши объекты, а только в следующем будут свои делать, – сказал сам Владимир Гройсман в интервью изданию "LB.UA". – Смотрите, мы дороги строили и в 2017-м, и в 2018-м, и в 2019 годах. Мы построили, кажется, около девяти тысяч километров дорог ... Я только не понимаю, почему они сместили сроки. У нас была стратегия до 2022-го завершить все общенациональные дороги между областными центрами. И мы шли в графике. И не понимаю, почему они не предусмотрели в этом году то, что мы планировали, а они перенесли аж на 2025-й год. Мы видели, что абсолютно реально это до 2022-го года завершить", – сказал он.

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При этом Владимир Гройсман поставил под сомнение целесообразность использования средств COVID-фонда на дорожные объекты.

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"Если надо было формировать бюджет на "Большую стройку", они могли создать фонд "Большой стройки", - добавил политик.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках программы "Большая стройка"в 2021 году планируют построить более семи тысяч километров дорог.

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