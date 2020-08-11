ГПУ открыла еще одно дело против Геруса

Генеральная прокуратура Украины зарегистрировала уголовное производство по факту возможного завладения средствами АО "Укрзализныця" при поставках ей электрической энергии, одним из фигурантов которого является глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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Об этом сообщил экс-глава Луганской и Закарпатской ОГА и председатель общественной организации "Народ Украины против коррупции" Геннадий Москаль, опубликовав соответствующую выдержку из Реестра досудебных расследований, пишет "Politeka".

"По факту возможного завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением Герус А.М., который в настоящее время является народным депутатом Украины, а также членом НКРЕКП Коваленко Д.В. и владельцем трейдинговой компании "НЭК" Притыкой А.Я. при поставке электроэнергии АО "Укрзализныця", – говорится в выписке из ЕРДР.

Расследование начато 29 июля по заявлению Геннадия Москаля.

Москаль отметил, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова внесла данные относительно Геруса и остальных фигурантов в ЕРДР только после того, как он обратился с заявлением в Государственное бюро расследований относительно невыполнения Венедиктовой решения суда.

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"Теперь жду от госпожи Венедиктовой такого же оперативного исполнения и иного решения Печерского суда, обязывающего Офис генпрокурора зарегистрировать производство относительно государственной измены "слуги народа", многоуважаемого Андрея Геруса", – добавил Москаль.

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Напомним, в мае 2020 народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что, по его данным, "Укрзализныця" переплатила более 300 млн грн за электроэнергию через коррупционную схему. К организации этой схемы, по его информации, могли иметь отношение глава парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко и владелец трейдинговой компании "НЭК" Александр Притыка.

Эта схема, по словам Гончаренко, заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, перепродавая ее друг другу (в цепочке посредников была и ООО "НЭК" Александра Притыки), поставляли ток "Укрзализныци" по цене 1,69 грн кВт-час.

Депутат отметил, что схема действовала в течение первого квартала 2020 года, и за это время хищения могли составить 321 млн грн.

Ранее сообщалось, что по данным Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзализныця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

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