Говорил на украинском и сорвал овации. О чем сказал президент Литвы в Раде

Президент Литвы Гитанас Науседа, который проводит первый официальный визит в Украину, 19 марта выступил в Верховной Раде Украины.
Сайт "Сегодня" выбрал главное из обращения Науседы к нашим народным депутатам:
- Свою речь Науседа начал на украинском языке, за что сорвал овации в зале парламента:
"Уважаемые братья и сестры! Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который был долго преследован и уничтожаем, однако не уничтожен. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить пути к общему будущему", – сказал Науседа на украинском и еще некоторое время продолжал говорить на этом языке.
- На украинском же Науседа четко заявил, что Крым – это Украина. Президент Литвы напомнил, что у Украины и Литвы – общий враг.
"Мы строго осуждаем незаконные действия России, выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины и приветствуем инициативу Киева по созданию Крымской международной платформы", – сказал Науседа.
- Белорусская атомная электростанция создала дополнительные трудности и для Литвы, и для Украины, сказал Науседа.
Он попросил украинскую власть и народ поддержать позицию стран Балтии по этому вопросу, то есть не покупать электроэнергию с Островецкой АЭС:
"Строитель электростанции – Россия – не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния".
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- Науседа уверен, что сейчас Украина переживает возрождение в качестве европейской страны.
- Свою речь президент Литвы завершил словами "Слава Украине!".
Напомним, свой визит в Украину Науседа также начал со слов "Слава Украине!". Он напомнил, что Украина переживает российскую военную агрессию и борется с невидимым врагом – пандемией.
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