Готовы усилиться в любой момент: Наев назвал численность войск РФ на Донбассе

Часть войск численностью до 7 тысяч Россия оставила на границе с Украиной, они готовы в любое время усилить формирования

Сергей Наев / Фото: Данил Павлов, Сегодня

На Донбассе по состоянию на сегодня численность российских войск составляет около 28 тысяч человек.

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Об этом на форуме "Украина" 30 заявил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

Также он отметил, что на полигонах Ростовской области находятся соединения и воинские части 8 армии Южного военного округа численностью до 6 800 человек.

"В настоящее время в состав 1 и 2 АК оккупационной группировки войск противника входят 14 боевых бригад/полков и подразделений обеспечения общей численностью около 28 тысяч человек", – рассказал Наев.

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Почти неделю назад высокопоставленные представители Пентагона заявили, что Россия отвела от границ с Украиной только несколько тысяч военнослужащих, тогда у границ нашей страны оставались около 80 тысяч российских военных.

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Напомним, в апреле Россия стянула к границам с Украиной более 150 тысяч российских военных, вызвав обеспокоенность и опасения в планировании ее полномасштабного вторжения как у украинских властей, так и в мире.

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