"Готовим документы": Данилов приоткрыл завесу закрытого заседания СНБО

Секретарь совета национально безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 19 февраля на заседании СНБО под председательством президента Украины будет обсуждаться финансирование терроризма некоторыми гражданами Украины. Об этом он сказал на форуме "Украина 30".

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Модератор форума напомнила, что недавно были введены санкции против нардепа Тараса Козака, компанию которого заподозрили в добыче угля в ОРДЛО с дальнейшей продажей россиянам, а за эти средства якобы финансировались его телеканалы, которые были закрыты.

Она спросила, планируются ли новые санкции против лиц, причастных к контрабанде угля и нефтепродуктов с оккупированных территорий, средства от которых потом идут на финансирование терроризма.

Данилов отметил, что на сегодняшний день СБУ ведет уголовное производство по ст.258 ч.5 (финансирование терроризма).

"В рамках этого уголовного дела происходит очень много процессов. В зависимости от того, как следователи нарабатывают эти материалы, как происходит верификация тех или иных лиц, которые причастны к тем действиям, о которых вы сказали, аппарат СНБО готовит документы на заседание Совета по нацбезопасности. Ближайшее заседание будет в эту пятницу по поручению президента Зеленского", – сказал секретарь СНБО.

Как сообщали новости "Сегодня", 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne и их владельца нардепа Тараса Козака. Ему приписывают угольный бизнес с ОРДЛО и что якобы средства от него шли на финансирование терроризма.

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