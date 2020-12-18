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"Города-сада" там не будет. В Кремле объяснили слова Путина о помощи Донбассу

18 декабря, 14:57

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Путин уже седьмой год так помогает Донбассу, что война никак не закончится

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, объясняя слова Путина во время большой пресс-конференции о Донбассе, констатировал, что после вторжения России Донецк не будет "городом-садом".

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Об этом он сказал журналистам, передает УНИАН.

Он очередной раз обвинил Украину в блокаде Донбасса и что якобы жители этих территорий "отторгнуты родиной", и цинично заявил, что теперь Россия будет "спасать" русскоязычное население.

"К сожалению, о "городе-саде" там говорить не приходится, к нашему большому сожалению … В этих условиях, конечно же, и с учетом проживания там большого количества русскоговорящих людей, Россия не может оставаться безучастной и не будет оставаться, как сказал президент, к судьбам этих людей", – сказал Песков.

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На вопрос, какой именно будет эта помощь Донбассу, он ответил: "Президент назвал, и это не требует каких-то дополнительных разъяснений".

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря российский президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции заявил, что "Россия, как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать". Он пообещал ОРДЛО поддержку производства, решение социальных вопросов и вопросов инфраструктурного характера. Также Путин сделал еще одно заявление по Донбассу.

Видео: Сегодня

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Россия Донбасс Владимир Путин Дмитрий Песков
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