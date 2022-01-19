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Гордон позволил Соловьеву первым лизнуть свои "яйца"

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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19 января, 06:15
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Журналист заявил, что продукт появится через 4 недели
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Через три недели – максимум четыре – на прилавках магазинов в Украине появятся "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде".

Об этом сказал журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24".

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Кто сможет облизать "Яйца Гордона" первым

"Это грандиозно вкусный и красивый на вид продукт. Ну и, конечно, первыми смогут пооблизывать мои "яйца" VIP-фанаты – начиная от Владимира Соловьева", – сказал он.

Также журналист объяснил, почему первым это сделает именно российский пропагандист Владимир Соловьев:

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"Право первому облизать "Яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде" будет предоставлено Владимиру Соловьеву. Он это право заслужил своей прекрасной работой по прославлению меня. А дальше к нему присоединятся другие реципиенты".

Подарки от Гордона

Ранее журналист уже обращался к Соловьеву и говорил, что в магазинах появились конфеты с изображением Гордона на коробке – птичье молоко "Гордон в шоколаде".

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"Я не хочу остаться неблагодарной скотиной, которая не ответит тебе чем-то хорошим на столь частое упоминание моей скромной персоны... Я хочу подарить тебе конфеты, которые называются "Гордон в шоколаде". Это замечательные конфеты, замечательные", – сказал он.

Реакция Соловьева

Сам Владимир Соловьев отреагировал на эту новость, раскритиковав действия журналиста.

"Ну что я буду дешевое нацистское дер**о обсуждать? Он еще собирался в каждый подарок яйца класть. Пусть кладет, человек-утка. Дешевые вы**рды бездарного нацистского пропагандиста", – сказал он.

Соловьев также пообещал, что передарит конфеты от Гордона корреспонденту "Радиоточки НСН".

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