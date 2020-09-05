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Годовщина минских соглашений: США обратились к России

5 сентября, 13:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Россия должна вернуть Украине контроль над территориями

Россия должна вывести свои войска из Украины. Об этом говорится в заявлении Посольства США в Киеве по случаю шестой годовщины подписания Минского протокола.

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"В шестую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие и силы, которые она возглавляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", – говорится в заявлении.

Как отмечается, поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США остается незыблемой.

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Как известно, 5 сентября 2014 года в Минске представители Украины, России и ОБСЕ, Леонид Кучма, Михаил Зурабов и Хайди Тальявини, в присутствии представителей так называемых "Л/ДНР" Игоря Плотницкого и Александра Захарченко подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня на территории Донецкой и Луганской областей.

Как известно, в декабре прошлого года в "нормандском формате" были достигнуты договоренности по Донбассу, из которых частично выполнена только одна – обмен пленными. А вот главное требование – прекращение огня – Россия до сих пор отказывается выполнить.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Россия США Донбасс Минский протокол минские соглашения

Источник: Сегодня

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