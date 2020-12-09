Год Парижскому саммиту по Донбассу. Что выполнено и чего не удалось достичь

За год после саммита в Париже удалось выполнить меньше половины договоренностей

Договоренности саммита "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года удалось выполнить лишь частично – обмен пленными и запоздавшее перемирие. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе рассказала, чего не удалось достичь за год и какие шаги впереди.

Реклама

В Париже 9 декабря 2019 года собрались на саммит "Нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, которые по итогам личных встреч и переговоров за одним столом приняли коммюнике – т.н. согласованные выводы Парижского саммита.

О чем тогда договорилась "Нормандская четверка"

прекращение огня до кона 2019 года;

разработать новый план разминирования Донбасса;

разведение сил;

обмен пленными "всех на всех";

допуск представителей Красного Креста к пленным украинцам в ОРДЛО;

открытие новых пунктов пропуска через линию разграничения;

закон об особом статусе Донбасса и внедрение в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

Согласно парижским договоренностям, следующая встреча лидеров-стран "Нормандской четверки" должна была состоятся в апреле текущего года. Сначала срыв нового саммита в Берлине оправдывался началом пандемии коронавируса, а потом Россия откровенно саботировала эту встречу.

Что удалось выполнить из парижских договоренностей

Обмены пленными в декабре 2019-го и в апреле 2020-го ("всех на всех" не удалось, поскольку менялись только всеми "установленными пленными").

Перемирие и прекращение огня на фронте в июле (хотя договаривались до конца декабря 2019-го).

Реклама

"Призываем Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявили в ТКГ.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Франции, Германии и России встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. Читайте подробнее об итогах встречи Зеленского и Путина и о главных результатах "нормандской встречи".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама