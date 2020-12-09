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Год Парижскому саммиту по Донбассу. Что выполнено и чего не удалось достичь

9 декабря, 10:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За год после саммита в Париже удалось выполнить меньше половины договоренностей

Договоренности саммита "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года удалось выполнить лишь частично – обмен пленными и запоздавшее перемирие. Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе рассказала, чего не удалось достичь за год и какие шаги впереди.

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В Париже 9 декабря 2019 года собрались на саммит "Нормандской четверки" президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, которые по итогам личных встреч и переговоров за одним столом приняли коммюнике – т.н. согласованные выводы Парижского саммита.

О чем тогда договорилась "Нормандская четверка"

  • прекращение огня до кона 2019 года;
  • разработать новый план разминирования Донбасса;
  • разведение сил;
  • обмен пленными "всех на всех";
  • допуск представителей Красного Креста к пленным украинцам в ОРДЛО;
  • открытие новых пунктов пропуска через линию разграничения;
  • закон об особом статусе Донбасса и внедрение в украинское законодательство "формулы Штайнмайера".

Согласно парижским договоренностям, следующая встреча лидеров-стран "Нормандской четверки" должна была состоятся в апреле текущего года. Сначала срыв нового саммита в Берлине оправдывался началом пандемии коронавируса, а потом Россия откровенно саботировала эту встречу.

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Что удалось выполнить из парижских договоренностей

  • Обмены пленными в декабре 2019-го и в апреле 2020-го ("всех на всех" не удалось, поскольку менялись только всеми "установленными пленными").
  • Перемирие и прекращение огня на фронте в июле (хотя договаривались до конца декабря 2019-го).
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"Призываем Российскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявили в ТКГ.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялись переговоры "Нормандской четверки". Лидеры Украины, Франции, Германии и России встречались не только все за одним столом, но и проходили двухсторонние переговоры. Зеленский с Путиным говорили более часа. Читайте подробнее об итогах встречи Зеленского и Путина и о главных результатах "нормандской встречи".

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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Донбасс договоренность Нормандская четверка нормандский формат

Источник: Сегодня

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