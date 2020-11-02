Глобальная система: Кравчук объяснил, почему Путин не может сосредоточиться на Украине

Россия в данный момент присутствует в семи "горячих" точках мира – войсками, оружием, людьми и т. д. – в Беларуси, Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии, США, Евросоюзе и Украине, которые составляют глобальную систему.

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Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, президент (1991-1994) Леонид Кравчук заявил Интерфакс-Украина.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин не способен сосредоточиться на одной Украине, даже если бы и хотел: "А это вопрос мирового масштаба. Выборы в Америке – это тоже вопрос для него важный. И поэтому Украина не на первом месте. Кстати, она не на первом месте и в Соединенных Штатах, и в Европе. Для них важен, например, Ближний Восток – где считают, может начаться непредсказуемая катастрофа. Они так видят мир".

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По его словам, в Киеве видят ситуацию иначе: "Это наша одна беда – война, наша одна война, украинцев, с Россией. Поэтому президент Зеленский и в предвыборной программе, и в данный момент действительно каждый день этими вопросами не только интересуется, но их контролирует и дает рекомендации конкретные. После приезда, скажем, с Донбасса, он дает либо сам, либо Ермак, так как он с ним там бывает, и мы в курсе всего, что происходит".

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Кравчук рассказал, что разговаривал со своими старыми знакомыми в России, которые не у власти, но имеют связи, поскольку работали помощниками в определенных должностных лиц, и они считают, что "в Кремле, лично у президента России существуют желание, потребность или рассуждения, посмотреть, как, не поступаясь амбициями... Потому что это очень сложно, не все президенты готовы сказать, что они ошибаются. Они готовы всегда говорить, что они никогда не ошибаются".

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Глава украинской делегации в ТКГ считает, что Россия тоже устала от войны на Донбассе, и не только там.

"И если бы мы нашли сообща какие-то пути, которые не поставили, как они считают, Россию в невыгодное положение, в политически международном плане, я думаю, что это дало бы конкретные результаты. Для меня лично не имеет значения, вознесет это Путина или наоборот. Мне нужно, чтобы в Украине был мир. Вот что мне нужно".

Напомним, ранее Кравчук заявил, что переговоры по Донбассу могут переехать из Минска и назвал новые форматы.

Также ранее Кравчук объяснил, как должна происходить реинтеграция Донбасса .

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