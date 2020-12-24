Главу КСУ Тупицкого вызывают в прокуратуру для вручения подозрения

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения.
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на копию повестки.
По данным источников издания, повестку Тупицкому должны вручить сегодня.
В пресс-службе КСУ пока не комментируют данную информацию.
Пока неизвестно, по какому конкретно делу Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора.
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Ранее Тупицкий заявил: если Верховная Рада поддержит президентский законопроект об увольнении всего состава КСУ и он временно перестанет функционировать, это может нести угрозу территориальной целостности страны.
Также напомним, что президент Владимир Зеленский предложил главе КСУ подать в отставку после скандального решения по антикоррупционному законодательству.
Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда
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