Главный фейкомет о вакцинах: Степанов "наехал" на Россию

С начала 2021 года более 100 прокремлевских заявлений о вакцинах попали в черный список

Главным распространителем фейков о вакцинах является Россия, чтобы навязать миру свой препарат "Спутник".

Реклама

Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов со ссылкой на обновленный отчет Европейской службы внешних связей.

В нем отмечается, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. Например, с начала этого года в черный список EUvsDisinfo добавили более 100 примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации.

Министр напомнил о волне грязи, которой поливали вакцину AstraZeneca, что якобы она вызывает появление тромбов (но не подтвердилось).

"Главный автор фейков – Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения. Через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный "Спутник". Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет", – написал Степанов.

Реклама

В то же время он отметил, что люди, которые распространяют страхи о вакцинах и называют их "дерьмом" (намек на слова Порошенко), "сознательно или по глупости подыгрывают России".

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Степанов заявлял, что Украина получит еще 10 млн доз вакцины Pfizer.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса