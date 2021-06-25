Глава Верховной Рады сказал, уйдет ли в отставку

Глава парламента ответил на заявления из Офиса президента, что якобы сам же Разумков и распространяет слухи об отставке

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не собирается увольняться со своей должности. Об этом он сказал на пресс-конференции.

Реклама

Журналистка в своем вопросе отметила, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Разумков якобы распускает слухи о своей отставке.

"Насчет отставки, то я не собираюсь в отставку и поэтому нет смысла мне распускать никакие слухи … Моя работа мне нравится, надеюсь, делаю ее эффективно. Я ее будет делать до того времени, пока мне это доверит украинский народ", – сказал Разумков.

Как мы уже писали, Разумков объяснил, почему Зеленский не объявит досрочных выборов президента. Глава парламента рассказал, что будет, если глава государства сложит с себя президентские полномочия.

В свою очередь президент ранее рассказывал, разгонит ли Верховную Раду. Разговоры о роспуске парламента ходят регулярно, особенно если тормозятся важные законопроекты.