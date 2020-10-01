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Глава "Слуги народа" заявил о заражении коронавирусом: ПЦР-тест был отрицательный

1 октября, 21:02

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Показаний к госпитализации нет, заявил Александр Корниенко

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что медики обнаружили у него коронавирус и он уже трое суток пребывает на самоизоляции.

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Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

"Слуга народа" решил поделиться приобретенным опытом. По его словам, симптомов, кроме температуры, у него не было, но он сразу сдал экспресс- и ПЦР-тесты, но они оба не показали результат. Однако после компьютерной томографии пульмонолог поставил диагноз "похоже на ковид-19" и пришлось сразу самоизолироваться.

Корниенко говорит, что три дня он пребывал в состоянии "ковида Шредингера". Какие-то симптомы были похожи – ухудшилось обоняние и ощущение вкуса, однако не было кашля. Он заметил, что ИФА на антитела был смысл делать в первый день, поэтому полноценно установить диагноз и справедливость удалось только сегодня.

"Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает – а потом антитела имеются. Поэтому, если вы окажетесь в подобной ситуации, то лучше исходить из "презумпции коронавируса" и самоизолироваться. Состояние у меня стабильный, получаю необходимое лечение, показаний к госпитализации нет", – подытожил нардеп.

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Напомним, днем ранее стало известно, что коронавирусом заразилась "слуга народа" Татьяна Грищенко.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отменил два ближайших заседания парламента, поскольку коронавирус был обнаружен у 10 человек. В их число вошел "слуга народа" Жан Беленюк и лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Петр Порошенко.

Жан Беленюк заразился коронавирусом Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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нардеп коронавирус слуга народа Александр Корниенко COVID-19 ПЦР-тесты

Источник: Сегодня

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