Глава Окружного админсуда Вовк прокомментировал решение по Сытнику

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк назвал законным решение об отстранении директора национального антикоррупционного бюро Артема Сытника от должности.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Немного дров в огонь по поводу вчерашнего решения ОАСК в виде частного определения в отношении неисполнения решения КСУ по Сытнику. ОАСК принимает решения в соответствии с законом. Оппоненты государства Украина всегда подменяют закон политической целесообразностью. Именно по этой причине они всегда проигрывают и будут проигрывать", – написал Вовк.
Как сообщали новости "Сегодня", 26 октября ОАСК принял решение, которым обязал Министерство юстиции вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике как руководителе НАБУ. Суть в том, что еще 28 августа Конституционный суд лишил Сытника полномочий директора НАБУ. Однако Окружной админсуд установил, что указанное решение КСУ не выполняется больше месяца, в результате чего искусственно продлевается действие указа президента Украины от 16 апреля 2015 года "О назначении Артема Сытника". Также своим постановлением суд назначил нового временного главу НАБУ.
В свою очередь в НАБУ заявили, что Сытник продолжает выполнять свои полномочия. В Бюро назвали решение суда ангажированным и абсурдным, которое направлено на превращение антикоррупционного органа в контролируемую "карманную" структуру.
Тем временем в Минюсте заявили, что не могут выполнить постановление ОАСК, поскольку у ведомства нет ни правовых оснований, ни полномочий исключать информацию о Сытнике как директоре НАБУ из Единого государственного реестра.
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