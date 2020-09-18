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Глава Офиса президента уверен, что война на Донбассе закончится при Зеленском

18 сентября, 21:56

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Переговоры в "нормандском формате" проходят тяжело, но прогресс есть

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, что встречи в Нормандском формате, в частности в Берлине, проходят очень трудно, однако продвижения все же есть. В этом Ермак заверил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

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По словам Ермака, к украинским пленникам уже до конца месяца допустят Красный крест, на выполнении этого условия уже не первый день настаивает украинская сторона, а это откроет путь к обмену пленными, переговоры не прекращаются.

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"Есть большая украинская победа – мы имеем седьмую неделю режима тишины. Для скептиков скажу – да, на шестой неделе мы потеряли нашего воина, мы наблюдаем много провокаций с той стороны, да, неидеален механизм, который приняли, относительно удержания режима тишины", – отметил Ермак.

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Отвечая на вопрос, верит ли он, что войну на Донбассе остановит Зеленский, глава Офиса президента заверил, что не сомневается в этом.

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"Все украинцы привыкли, что все, что обещает президент Зеленский, он делает. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в течение своей каденции президент Зеленский закончит эту войну", – убеждает Ермак.

Как ранее сообщалось, президент Зеленский уверен, что он стремится к установлению мира на украинском востоке гораздо больше, чем его предшественники. Также не сомневается, что именно при нем на Донбассе перестанут стрелять.

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Владимир Зеленский война на Донбассе Андрей Ермак

Источник: Сегодня

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