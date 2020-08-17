Глава ОБСЕ собирается в Беларусь для переговоров с властями и оппозицией

ОБСЕ уже обратилась с официальным запросом к белорусским властям

В ОБСЕ считают, что в Беларуси необходим конструктивный диалог, и чтобы поддержать его, направили властям страны официальное предложение о визите действующего председателя организации, премьер-министра Албании Эди Рамы и вступающей в должность председателя, главы МИД Швеции Анн Линде. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ.

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"Чтобы найти путь вперед в Беларуси, необходим открытый и конструктивный диалог. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", – говорится в заявлении.

В организации также подтвердили обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов 9 августа 2020 года, за которыми Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не имело возможности наблюдать, а также непропорциональным применением силы против мирных демонстрантов, массовыми задержаниями, пытками и жестоким обращением силовиков.

Ранее соседние с Беларусью страны-члены Евросоюза – Литва, Польша, Латвия и Эстония – поставили президенту Александру Лукашенко ультиматум, пригрозив изоляцией со стороны Запада, если насилие в отношении участников антиправительственных протестов в его стране не прекратится.

Они также предложили организовать "круглый стол" для примирения власти с общественностью, за которым будут не только чиновники, но и представители гражданского общества.

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Напомним, с 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, страну охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом.

16 августа в центре Минска прошел оппозиционный Марш свободы, на который, по разным подсчетам, собрались до 220 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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