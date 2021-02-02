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Глава ОБСЕ и Лавров обсудили Донбасс: РФ снова навязывает переговоры с боевиками

2 февраля, 13:06

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Линде напомнила Лаврову о недавнем визите в Украину, где побывала и на Донбассе

Председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде во время визита в Москву обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

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Шведский дипломат выступила за отмену ограничений для наблюдателей ОБСЕ и заявила, что Миссии нужен полный доступ ко всей территории Донбасса.

"Как я говорила господину Лаврову, две недели назад я ездила в Украину, чтобы оценить ситуацию. Я убедилась в необходимости активного участия ОБСЕ. СММ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, здесь нет никакого оправдания вмешательству (со стороны боевиков) в действия миссии. Свобода передвижения граждан Украины на востоке Украины остается нашей обеспокоенностью", – заявила Линде.

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В свою очередь Лавров принялся за старое и очередной раз попытался навязать прямые переговоры Киева с боевиками. Также он снова обвинил украинскую сторону в нежелании выполнять Минские соглашения.

Как сообщали новости "Сегодня", глава ОБСЕ 20 января посетила Донбасс. Линде рассказывала, что Украине не следует силой возвращать Донбасс, потому что силой не установить устойчивый мир. Также она категорически против заморозки конфликта. Кроме того, глава ОБСЕ заявила, что Украина выполнила все условия для нового "нормандского саммита".

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ОБСЕ Донбасс Сергей Лавров Анн Линде

Источник: Сегодня

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