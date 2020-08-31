Українська
$ 27,48
32,73
  1. Новости политики

Гибель нацгвардейцев под Радой: Разумков сделал заявление

31 августа, 11:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Суд до сих пор не вынес приговор по этому громкому делу

Виновные в гибели нацгвардейцев во время беспорядков возле парламента в 2015 году должны понести наказание. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после чествования памяти погибших у стен парламента, передает УНН.

Реклама

"Наиболее трагично, что погибли 4 молодых парня, которые отдали жизни даже не на Востоке, где идет война, а в центре нашего государства, на мирных улицах, на одной из главных площадей. Очень трудно об этом говорить. Мы пообщались с родными, ситуация до сих пор не сдвинулось с мертвой точки, она даже ухудшилась. Потому что одно лицо, обвиняемое в этих событиях, оно сегодня находится на свободе. Другое лицо, как говорят родственники, затягивает максимально этот процесс", - сказал Разумков.

По словам спикера, "уже не первый год мы не видим приговора суда".

"Хотелось бы все же, чтобы суд определился и дал свою оценку тем событиям, которые произошли в центре государства 5 лет назад", – сказал Разумков.

Читайте также: Политики, виновные в гибели нацгвардейцев под стенами Рады, не понесли ответственности – Порошенко

Реклама

Как известно, 31 августа 2015 года под Верховной Радой произошли столкновения между силовиками и митингующими, которые требовали не принимать изменения в Конституцию.

В тренде
Нардеп от "Слуги народа" рассказал, как заболел COVID-19

После голосования парламента митингующие пошли штурмом на парламент и начали бросать дымовые шашки. Потом кто-то бросил в ряды милиции и Нацгвардии боевую гранату. Были ранены более 130 человек. Четверо нацгвардейцев скончались от ранений.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения теракта.

По подозрению в применении гранаты тогда задержали бывшего бойца батальона спецназначения "Сич" МВД Игоря Гуменюка. Позже был задержан боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк.

Кроме того, подозрения по уголовному производству о событиях 31 августа были объявлены членам партии "Свобода" Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина нацгвардия Дмитрий Разумков
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Умер бывший вице-премьер Украины
Умер бывший вице-премьер УкраиныУкраина
Путин в странной позе заявил о
Путин в странной позе заявил о "легитимности" выборов в Беларуси (видео)Россия
"Беларусь не должна стать второй Украиной": в ЕС договорились о санкциях против МинскаЕвросоюз
Нардеп от
Нардеп от "Слуги народа" рассказал, как заболел COVID-19Политика
Лукашенко в ближайшее время поедет в Москву
Лукашенко в ближайшее время поедет в МосквуДругие страны
Помпео звонил Зеленскому предостеречь от продажи завода
Помпео звонил Зеленскому предостеречь от продажи завода "Мотор Сич" КитаюПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять