Гибель нацгвардейцев под Радой: Разумков сделал заявление

Суд до сих пор не вынес приговор по этому громкому делу

Виновные в гибели нацгвардейцев во время беспорядков возле парламента в 2015 году должны понести наказание. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после чествования памяти погибших у стен парламента, передает УНН.

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"Наиболее трагично, что погибли 4 молодых парня, которые отдали жизни даже не на Востоке, где идет война, а в центре нашего государства, на мирных улицах, на одной из главных площадей. Очень трудно об этом говорить. Мы пообщались с родными, ситуация до сих пор не сдвинулось с мертвой точки, она даже ухудшилась. Потому что одно лицо, обвиняемое в этих событиях, оно сегодня находится на свободе. Другое лицо, как говорят родственники, затягивает максимально этот процесс", - сказал Разумков.

По словам спикера, "уже не первый год мы не видим приговора суда".

"Хотелось бы все же, чтобы суд определился и дал свою оценку тем событиям, которые произошли в центре государства 5 лет назад", – сказал Разумков.

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Как известно, 31 августа 2015 года под Верховной Радой произошли столкновения между силовиками и митингующими, которые требовали не принимать изменения в Конституцию.

После голосования парламента митингующие пошли штурмом на парламент и начали бросать дымовые шашки. Потом кто-то бросил в ряды милиции и Нацгвардии боевую гранату. Были ранены более 130 человек. Четверо нацгвардейцев скончались от ранений.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения теракта.

По подозрению в применении гранаты тогда задержали бывшего бойца батальона спецназначения "Сич" МВД Игоря Гуменюка. Позже был задержан боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк.

Кроме того, подозрения по уголовному производству о событиях 31 августа были объявлены членам партии "Свобода" Юрию Сиротюку, Эдуарду Леонову, Игорю Швайке и другим.

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