Гетманцев инициировал свое увольнение из комитета Рады

Глава комитета по финансам и налогам поддержал идею других депутатов, которые требуют его отставки

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев зарегистрировал собственный проект постановления, которым предлагает депутатам отозвать его с должности главы комитета.

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Документ появился на сайте парламента.

"Проект постановления о некоторых вопросах отзыве с должности председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева Даниила Александровича", – говорится в карточке проекта.

А в Facebook он объяснил свою позицию.

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Как сообщали новости "Сегодня", накануне 36 народных депутатов зарегистрировали свой проект постановления об увольнении Гетманцева из комитета. Нардепы объяснили свою инициативу тем, что он якобы неоднократно продвигал решения, которыми под благими намерениями совершенствования администрирования налогов и сборов значительно увеличивалась фискальная нагрузка на представителей малого и среднего бизнеса.

"Деятельность и политическая позиция председателя профильного комитета Даниила Гетманцева приводила к принятию парламентом Украины решений о введении регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов) для малого и среднего бизнеса с начала 2021 года. Это привело к очередному кризису и напряжении в обществе", – говорится в пояснительной записке.

Напомним, 17 ноября Верховная Рада не смогла отменить обязательные кассовые аппараты для ФОПов. Изначально ходили разговоры, что депутаты могут отсрочить их введение на год – до 1 января 2022 года.

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