Герусу никто не разрешал договариваться с чиновниками Лукашенко

Офис президента Украины не позволял народному депутату Украины, председателю комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрею Герусу вести переговоры с министром энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем по экспорту украинской электроэнергии, пишет "Главком".

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Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Федерации работников топливно-энергетического комплекса Украины относительно того, был ли уполномочен Андрей Герус на ведение соответствующих переговоров.

"О предоставлении информации по вопросам, касающимся переговоров А. Геруса с Министром энергетики Республики Беларусь сообщаем, что в профильных структурных подразделениях Офиса Президента Украины запрашиваемая информация отсутствует", - отмечается в письме.

Федерация направляла запрос в связи с тем, что согласно ст. 17 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", народный депутат Украины, который не имеет специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в отношения с должностными лицами и государственными органами иностранных государств только от своего имени.

Кроме того, согласно ст. 1 Указа Президента Украины от 18 сентября 1996 г. №841/96 "О мерах по совершенствованию координации деятельности органов исполнительной власти в сфере внешних сношений" координация мероприятий органов исполнительной власти в сфере внешних сношений возложена на МИД Украины. Также, в соответствии с названным указом, обязательному согласованию с МИД Украины подлежат выступления, официальные заявления и инициативы международного характера, подготовка международных двусторонних или многосторонних документов.

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Напомним, в конце июля 2020 Андрей Герус сообщил, что благодаря переговорам с Беларусью начались поставки атомной энергии из Украины в Беларусь. Однако из-за нерыночных условий поставок и мизерных объемов эксперты и народные депутаты расценили этот шаг как прикрытие для Геруса в его намерениях возобновить импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину.

В ответ на сообщение о переговорах с Беларусью в МИД заявили, что Андрей Герус может вступать в отношения с иностранными государствами только от своего имени, а не от имени Украины.

Ранее сообщалось, что против Андрея Геруса продолжается расследование в отношении импорта электроэнергии из России и Беларуси, который стал возможен благодаря поданной им в нарушение регламента поправки к закону. Именно благодаря так называемой поправке Геруса, с октября 2019 по март 2020 года Украина импортировала электрической энергии более чем на 1 млрд гривен, что вызвало кризис в энергетике и привело к остановке угольных шахт. На прошлой неделе Офис генерального прокурора также открыл дело против Геруса по факту хищений средств "Укрзализныци" при закупке электрической энергии через подставные фирмы, вероятно, связанные с главой парламентского комитета по вопросам энергетики.

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