Германия озвучила требования к Лукашенко

В Германии уже рассказывали о возможных санкциях для Беларуси, а теперь официальный Берлин обратился к белорусскому лидеру с призывом остановить насилие.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал к диалогу, передает DW.

По его словам, военные не должны применять насилие против своего народа.

"Я апеллирую к президенту Лукашенко идти путем переговоров. Делать ставку не на насилие, а на диалог. Новости и кадры из Беларуси являются драматическими и трогательными одновременно… Люди этой многострадальной, но гордой страны заслуживают на нашу солидарность и поддержку", – сказал Штайнмайер и добавил, что восхищается мужеством белорусов.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил, что Берлин не исключает расширения санкций против ответственных за насилие в Беларуси, передает ТАСС.

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"Для правительства ФРГ, канцлера лично важнейшим в этой ситуации представляется следующее: власти должны отказаться от дальнейшего применения силы против мирных демонстрантов; политические заключенные должны быть немедленно и без предварительных условий выпущены; и третье, необходим национальный диалог между правительством, оппозицией и обществом, чтобы преодолеть этот кризис. Какими будут санкции и будут ли приняты другие рестриктивные меры, в значительной мере зависит от дальнейших действий белорусских властей. Мы рассматриваем варианты расширения санкций против других ответственных лиц", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", в Европарламенте называют Лукашенко персоной нон грата. Европейские депутаты считают, что выборы в Беларуси не были ни свободными, ни демократичными.

А на днях президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Лукашенко нелегитимный. Он также призвал международное сообщество стать активным участником урегулирования в Беларуси, а не "стоять и пассивно смотреть", в противном случае эта страна рискует стать государством-сателлитом России.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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