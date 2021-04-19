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Германия о ситуации на Донбассе: России пора перейти от провокаций к сотрудничеству

19 апреля, 15:20

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Российскую агрессию обсудили главы МИД Евросоюза – Хайко Маас жестко обратился к России

"Нормандский формат" подходит для урегулирования конфликта между Украиной и Россией, но для этого Москве нужно от провокаций перейти к сотрудничеству.

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Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас на заседании Совета министров иностранных дел ЕС, передает ТАСС.

"Нормандский формат" является подходящим форматом для достижения деэскалации", – считает он.

При этом немецкий министр затруднился ответить, что удастся ли достичь мира в рамках работы "Нормандской четверки".

Хайко Маас также призвал Москву перейти от провокаций к сотрудничеству в ситуации на Донбассе.

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Как сообщали новости "Сегодня", министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который также принимал участие в заседании, предложил ЕС план, как угомонить Россию. Он заговорил о более жестком наказании для агрессора.

Также в Германии призвали остановить "Северный поток – 2" из-за обострения на Донбассе.

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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Россия Германия Донбасс Хайко Маас

Источник: Сегодня

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