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Германия и Франция – Данилов назвал ответственных за оккупацию Крыма

4 июня, 17:24

Виталий Семченко Виталий Семченко

/ Фото: Сегодня

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Германия и Франция должны нести ответственность за оккупацию Крыма.

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Соответствующее заявление он сделал во время брифинга.

"Потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ Украине и Грузии. И в 2008 году на Грузию напали. После того есть ситуация с оккупированным Крымом. Должны ли за это нести ответственность Германия и Франция. Я считаю, что должны", – заявил Данилов.

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