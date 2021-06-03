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Германия боится спровоцировать Путина, поэтому не видит Украину в НАТО – посол

3 июня, 11:32

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как заявил Андрей Мельник, Украина сможет достичь безопасности только тогда, когда станет членом НАТО

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, фото: holodomormuseum.org.ua

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, фото: holodomormuseum.org.ua

Германия не разделяет видение Украины относительно вступления в НАТО, так как опасается, что таким образом якобы можно спровоцировать президента РФ Владимира Путина.

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Об этом в интервью журналу loyal заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"К сожалению, наши немецкие партнеры не разделяют это видение, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут спровоцировать Путина. Однако эта дилемма является притянутой за уши. Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ", – заявил он.

По его словам, Украина сможет достичь безопасности только тогда, когда станет членом оборонного военного альянса.

К слову, на 4 июня назначили заседание СНБО, среди главных тем – сотрудничество с НАТО и санкции против белорусских граждан и компаний:

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Напомним, президент Украины считает, что Германия и Франция придерживаются слишком осторожной дипломатии в "нормандском формате", и на последней встрече их представители даже побоялись четко назвать Россию стороной конфликта на Донбассе.

Мы также сообщали, что министры иностранных дел и обороны стран НАТО обсудят 1 июня ситуации в Украине и Беларуси.

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