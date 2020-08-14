Геращенко: В омытом кровью Минске переговоров по Донбассу быть не может

Нардеп напомнила, что Беларусь ранее на международных площадках выступала на стороне России

Накануне в Украине уже заявляли, что переговорная площадка по Донбассу может сменить прописку из-за ситуации в Беларуси. Теперь народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко призывает украинскую власть поднять перед ОБСЕ и в "нормандском формате" вопрос переноса ТКГ из Минска.

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Об этом она написала в Facebook.

Она напомнила, что последние полгода ТКГ происходит в скайп-режиме из-за коронавируса, поэтому формально нашей делегации не нужно летать в Минск.

"Но символизм названия группы, привязка к Минску остается. И перед украинской властью остро встал вопрос – как с этим быть. В свое время, когда Беларусь систематически голосовала против всех резолюций ООН по Крыму, нарушений прав человека на оккупированных территориях, я, как уполномоченная президента по мирному урегулированию, публично поднимала вопрос о заангажированной позиции страны, где проходят мирные переговоры, подыгрывание РФ в международных институтах, а не нейтральность. И необходимость изменения места переговорного площадке", – написала Геращенко.

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Нардеп отметила, что несколько лет назад бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал свое посредничество в мирном урегулировании и свою страну в качестве новой переговорной площадки по Донбассу.

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"Но сегодня, очевидно, пришло время украинской власти поднять вопрос в ОБСЕ, в "нормандской формате" об изменении площадки для мирных переговоров. В омытом кровью Минске их больше быть не может", – добавила политик.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее предыдущий глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма называл абсурдом возможный перенос переговоров по Донбассу из Минска. Он видит колоссальную роль Минска как переговорной площадки для решения проблемы Донбасса.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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