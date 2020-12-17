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Геращенко о смерти Кернеса: Закончилась целая эпоха

17 декабря, 18:42

Сергей Мартынец , Игорь Тимофеев

Харьковский градоначальник всего добился своим умом, говорит замглавы МВД

Пока в Харьковском горсовете обсуждают нюансы похорон мэра Геннадия Кернеса, бывший депутат горсовета (2002-2006), а ныне – заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко поделился воспоминаниями о своих отношениях с усопшим.

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В эфире телеканала "Украина 24" он рассказал:

"Я в свое время хорошо знал Геннадия Кернеса, работал с ним в Харьковском горсовете – это было 15-18 лет назад. Он добился в своей жизни всего сам своим умом. Хотя отношение к его поступкам очень разное, в том числе у меня … Закончилась целая эпоха Геннадия Кернеса, который руководил Харьковом 14 лет", – сказал он.

Геращенко отметил, что, согласно Избирательному кодексу, Верховная Рада должна в течение 90 дней назначить выборы мэра Харькова.

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"Были случаи в прошлой Верховной Раде, когда саботировали назначение выборов, например, несколько лет не проводились выборы в Луцке, когда там умер городской голова. Надеюсь в этом случае этого не произойдет и ВР в январе-феврале назначит новые выборы", – сказал замглавы МВД.

При этом он отказался оценить работу Кернеса на должности мэра и как при нем изменился Харьков, отметив, что о "человеке, который уже ушел, нужно говорить или хорошее, или ничего".

"Харьков жил без мэра с сентября и никаких чрезвычайных ситуаций мы не предвидим. И.о. мэра есть (Игорь Терехов). Все работает нормально", – подчеркнул Геращенко.

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Замглавы МВД считает, что в мэры могут баллотироваться бывший харьковский городской голова (2004-2010) Михаил Добкин, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-глава Харьковской ОГА (2016-2019) Юлия Светличная, но самые лучшие шансы, по его мнению, у Игоря Терехова, секретаря Харьковского горсовета и исполняющего обязанности городского головы с 17 декабря после смерти Кернеса.

Напомним, сайт "Сегодня" публиковал реакции политических деятелей на кончину харьковского градоначальника.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Кернеса

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Харьков воспоминания геннадий кернес Антон Геращенко

Источник: Сегодня

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