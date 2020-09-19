"Геополитическая игра Путина": Яценюк о ситуации в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас является марионеткой в руках своего российского коллеги Владимира Путина.

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Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Украинское государство должно сейчас занять очень четкую позицию в отношении Беларуси. Дело не в Лукашенко. Это еще одна геополитическая игра Владимира Путина. А он является самой большой угрозой для Украины и украинской государственности. Лукашенко уже – марионетка", – считает политик.

По словам Яценюка, нынешние отношения Лукашенко и Путина – это калька отношений между Путиным и Януковичем, "которые привели к тому, что Януковича Путин забрал в Ростов, а затем ввел войска на территорию Украины и начал агрессию против Украины".

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Также Яценюк отметил, что ранее Лукашенко имитировал то, что он самостоятельный лидер, а Путин – это не более, чем временный партнер. Сейчас же Лукашенко говорит, что "защищает союзное государство", а это прямая угроза и для национальной безопасности Украины.

"Мы должны вместе с Европейским Союзом и США занять позицию и разграничить. Белорусский народ – это для нас дружественный народ. Лукашенко – является диктатором и авторитарным лидером. И тот человек, который сфальсифицировал выборы, который хочет украсть победу, который лег полностью под Москву и фактически угрожает сегодня Украине", – подытожил политик.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства, а количество задержанных исчисляется тысячами. На этом фоне оппозиция передала ряду стран, в том числе ЕС и Украине, черный список силовиков, причастных к издевательствам.

Отметим, что Евросоюз уже отказался признать Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси.

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