Українська
$ 27,56
32,9
  1. Новости политики

Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

1 сентября, 19:33

Руслан Ровик Руслан Ровик

За исключение депутата проголосовали большинство членов фракции

Фракция "Слуга народа" решила исключить из своих рядов народного депутата Гео Лероса.

Реклама

Об этом сообщается на официальной странице партии в Facebook.

"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

В тренде
Мариинский дворец откроют для экскурсий: что покажут в резиденции президента

Как сообщали новости "Сегодня", недавно было открыто уголовное производство из-за скандала с участием брата главы Офиса президента, одним из фигурантов которого был Гео Лерос. Депутат выложил в своем Facebook видеозаписи, на которых якобы ведутся переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

Реклама

В итоге Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

В свою очередь Андрей Ермак прокомментировал скандал с "пленками". По его словам, Гео Лерос лоббировал назначение одного человека на должность заместителя министра, однако Ермак пресек эти попытки. Глава ОПУ подчеркнул, что это происходило в Офисе президента и этому есть свидетели.

Видео: president.gov.ua

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фракция Верховная Рада исключение слуга народа Гео Лерос

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусом
Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусомПолитика
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учеников
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учениковПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньги
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньгиЭкономика
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на Донбассе
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на ДонбассеПолитика
Ляшко рассказал, сколько Украина способна делать тестов на коронавирус в неделю
Ляшко рассказал, сколько Украина способна делать тестов на коронавирус в неделюПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять