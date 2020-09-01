Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Фракция "Слуга народа" решила исключить из своих рядов народного депутата Гео Лероса.

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Об этом сообщается на официальной странице партии в Facebook.

"Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно было открыто уголовное производство из-за скандала с участием брата главы Офиса президента, одним из фигурантов которого был Гео Лерос. Депутат выложил в своем Facebook видеозаписи, на которых якобы ведутся переговоры о трудоустройстве на определенные должности в правоохранительных органах и "оборонке".

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В итоге Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти, а ГБР открыло уголовное производство по заявлению Ермака в связи с распространением материалов о якобы продаже государственных должностей.

В свою очередь Андрей Ермак прокомментировал скандал с "пленками". По его словам, Гео Лерос лоббировал назначение одного человека на должность заместителя министра, однако Ермак пресек эти попытки. Глава ОПУ подчеркнул, что это происходило в Офисе президента и этому есть свидетели.

Видео: president.gov.ua

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