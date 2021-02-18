Генштаб против "Укрпочты": презентацию марок в честь ВСУ назначили на 23 февраля

В Вооруженных Силах просят перенести презентацию на март

"Укрпочта" запланировала на 23 февраля презентацию и погашение почтовых марок под названием "Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска". Против выбора этой даты выступили в самих Вооруженных Силах, уточнив, что она не была согласована.

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Об этом заявила пресс-служба Генерального штаба ВСУ. От "Укрпочты" требуют переноса даты презентации. В качестве варианта в ВСУ предлагают 14 марта.

"23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и День воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных Сил Украины. ... Предлагается первое погашение почтовых марок указанной серии приурочить ко Дню украинского добровольца – 14 марта", – объяснили в ВСУ.

Напомним, в Украине еще в 2014 году отменили празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. Вместо этого появилась новая важная дата – День защитника Украины 14 октября.

К слову, ранее "Укрпочта" предупредила об опасных рассылках от мошенников.

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