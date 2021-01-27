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Генсека Совета Европы пригласили посетить Украину

27 января, 22:10

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

Визит Марии Пейчинович-Бурич может состояться уже в марте

Украинская делегация в ПАСЕ встретилась с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и пригласила ее посетить Киев весной этого года, на что получила полное согласие.

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Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Член делегации, народный депутат от "Слуги народа" Леся Забуранная рассказала, что во время выступления генерального секретаря задали вопрос, почему она во время визита в Россию не посетила Украину:

"В ответ она отметила, что планировала предыдущий визит в Украину, однако в связи с техническими сложностями, а именно в то время президент Владимир Зеленский был с официальным визитом в другой стране, встретиться не было возможности".

Ориентировочный срок визита генсека в Киев – март, добавила член украинской делегации.

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Кроме того, на встрече стороны обсудили ряд важных вопросов: выполнение решений Европейского суда по правам человека, недавнее решение ЕСПЧ по Крыму (относительно юрисдикции и приемлемости) против РФ, расширение Крымской платформы и ее поддержку со стороны Совета Европы.

Также поднимался вопрос о Беларуси и защите прав человека, обсудили новую инициативу по работе с диаспорами на платформе ПАСЕ и последующим переносом такой идеи на межправительственный уровень, участие генерального секретаря и оказание поддержки международному проекту "Озеленение Украины". К тому же рассмотрели вопросы расширения проектов для Офиса Совета Европы в Украине.

Напомним, украинцы в ПАСЕ обжаловали полномочия российской делегации.

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еспч визит в Киев ПАСЕ Мария Пейчинович-Бурич Крымская платформа

Источник: sluga-narodu.com

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