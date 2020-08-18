Генсек ООН призвал власти и демонстрантов в Беларуси к диалогу

Организация Объединенных Наций наблюдает за ситуацией в Беларуси.

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Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, – пишет "Интерфакс".

По его словам, генсек Антониу Гутерриш "внимательно следит за развитием событий в стране и подчеркивает важность предоставления всем белорусам возможности осуществлять свои гражданские и политические права", призывает власти проявлять сдержанность в ответ на демонстрации.

"Мы очень хорошо осведомлены о демонстрациях и событиях, которые происходят в этой стране. Генеральный секретарь считает, что недовольство людей должно быть услышано и что репрессии не являются ответом", – подчеркнул Дюжаррик, добавив, что факты жесткого обращения с задержанными должны быть расследованы.

Он отметил также, что "генеральный секретарь призывает всех белорусов решить проблемы, возникшие после выборов, путем диалога и сохранить мир в стране".

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Напомним, что с 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, страну охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом. А 16 августа в центре Минска прошел оппозиционный Марш свободы, на который, по разным подсчетам, собрались до 220 тысяч человек.

В ответ на избиения демонстрантов Вашингтон пригрозил Минску санкциями – госсекретарь Майкл Помпео допустил приостановление поставок нефти Беларуси в связи с событиями в этой стране. Глава Госдепа пообещал, что официальная реакция США будет выработана совместно с Евросоюзом.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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