Генсек НАТО меняет работу на фоне угрозы России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет руководителем Банка Норвегии. На этой должности он сменит Ойстейна Олсена.
Об этом сообщили на сайте банка.
"От имени Банка Норвегии я хотел бы поздравить Йенса Столтенберга с его назначением на должность руководителя Банка Норвегии. Я знаю господина Столтенберга как заинтересованного и компетентного экономиста. Уверен, что с его опытом он успешно справится с этой ролью", – сказал действующий глава банка Олсен.
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Отметим, о желании уйти в отставку Олсен сообщил в августе 2021 года. Сложить полномочия он собирается после своего ежегодного обращения в феврале.
Кроме того, из-за работы в НАТО Столтенберг не сможет вступить в должность примерно до декабря. С 1 марта банком будет управлять заместитель Олсена Ида Волден Бах.
Кто заменит Столтенберга на посту генсека НАТО?
По данным издания DPA, среди возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО рассматриваются такие кандидатуры:
- бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,
- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,
- премьер-министр Эстонии Кайя Каллас,
- бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини,
- президент Румынии Клаус Йоханнис.
Сам Столтенберг подал заявку на пост главы Норвежского банка еще в декабре прошлого года.
Что известно о Столтенберге?
Йенс Столтенберг — норвежский государственный деятель, много лет посвятил служению родной стране. В 2014 году он возглавил НАТО.
До этого политик возглавлял Норвежскую рабочую партию, занимал должность премьер-министра Норвегии, а также был министром финансов.
У Столтенберга есть страница в Instagram, где он публикует фото с рабочих встреч, архивные кадры из семейных альбомов, снимки с женой и детьми. Женат на дипломате Ингрид Шулеруд, у них двое детей.
Пост генсека НАТО
Генеральный секретарь – главное исполнительное должностное лицо Альянса. Он возглавляет Совет НАТО – основной политический руководящий орган, Группу ядерного планирования, а также Совет евроатлантического партнерства, Группу средиземноморского сотрудничества, Совет Россия-НАТО, Комиссию НАТО-Украина, Комиссию НАТО-Грузия.
Кроме того, он назначает сотрудников международного секретариата НАТО и руководит его работой.
Кандидатуры на этот пост, выдвинутые странами-членами, обсуждаются на неофициальных консультациях пока не придут к единому решению. После этого генеральный секретарь назначается Советом НАТО на четырехлетний срок (с возможностью продления).
Вступление в должность происходит через некоторое время после назначения.
Что Столтенберг говорил о России?
Йенс Столтенберг неоднократно негативно отзывался о России как об угрозе стабильности в Европе. В своих заявлениях генсек НАТО поддерживает Украину и призывает РФ к немедленной деэскалации.
Также Столтенберг заявлял, что именно Россия создала кризис с безопасностью в Европе и угрожает военной силой. При этом Украина имеет полное право на самозащиту.
Кроме того, недавно генсек Альянса пообещал Киеву, что никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине. По его словам, у всех союзников НАТО одинаковый подход к России: сдерживание и готовность к диалогу.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Вблизи границ Украины Россия разместила примерно 115-тысячную армию. Сейчас вероятность значительной эскалации низкая, однако все может измениться в любой момент.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.