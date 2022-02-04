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СЕГОДНЯ Новости политики

Генсек НАТО меняет работу на фоне угрозы России

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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4 февраля, 16:54
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Йенс Столтенберг принял предложение сменить работу
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг станет руководителем Банка Норвегии. На этой должности он сменит Ойстейна Олсена.

Об этом сообщили на сайте банка.

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"От имени Банка Норвегии я хотел бы поздравить Йенса Столтенберга с его назначением на должность руководителя Банка Норвегии. Я знаю господина Столтенберга как заинтересованного и компетентного экономиста. Уверен, что с его опытом он успешно справится с этой ролью", – сказал действующий глава банка Олсен.

Отметим, о желании уйти в отставку Олсен сообщил в августе 2021 года. Сложить полномочия он собирается после своего ежегодного обращения в феврале.

Кроме того, из-за работы в НАТО Столтенберг не сможет вступить в должность примерно до декабря. С 1 марта банком будет управлять заместитель Олсена Ида Волден Бах.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: The Wall Street Journal
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: The Wall Street Journal

Кто заменит Столтенберга на посту генсека НАТО?

По данным издания DPA, среди возможных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО рассматриваются такие кандидатуры:

  • бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,
  • премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,
  • премьер-министр Эстонии Кайя Каллас,
  • бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини,
  • президент Румынии Клаус Йоханнис.

Сам Столтенберг подал заявку на пост главы Норвежского банка еще в декабре прошлого года.

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Что известно о Столтенберге?

Йенс Столтенберг — норвежский государственный деятель, много лет посвятил служению родной стране. В 2014 году он возглавил НАТО.

Столтенберг во время работы. Фото: Instagram/jensstoltenberg
Столтенберг во время работы. Фото: Instagram/jensstoltenberg

До этого политик возглавлял Норвежскую рабочую партию, занимал должность премьер-министра Норвегии, а также был министром финансов.

У Столтенберга есть страница в Instagram, где он публикует фото с рабочих встреч, архивные кадры из семейных альбомов, снимки с женой и детьми. Женат на дипломате Ингрид Шулеруд, у них двое детей.

Йенс Столтенберг в молодости с женой Ингрид. Фото: Instagram/jensstoltenberg
Йенс Столтенберг в молодости с женой Ингрид. Фото: Instagram/jensstoltenberg

Пост генсека НАТО

Генеральный секретарь – главное исполнительное должностное лицо Альянса. Он возглавляет Совет НАТО – основной политический руководящий орган, Группу ядерного планирования, а также Совет евроатлантического партнерства, Группу средиземноморского сотрудничества, Совет Россия-НАТО, Комиссию НАТО-Украина, Комиссию НАТО-Грузия.

Кроме того, он назначает сотрудников международного секретариата НАТО и руководит его работой.

Флаг НАТО. Фото: Getty Images
Флаг НАТО. Фото: Getty Images / Фото: Getty Images

Кандидатуры на этот пост, выдвинутые странами-членами, обсуждаются на неофициальных консультациях пока не придут к единому решению. После этого генеральный секретарь назначается Советом НАТО на четырехлетний срок (с возможностью продления).

Вступление в должность происходит через некоторое время после назначения.

Что Столтенберг говорил о России?

Йенс Столтенберг неоднократно негативно отзывался о России как об угрозе стабильности в Европе. В своих заявлениях генсек НАТО поддерживает Украину и призывает РФ к немедленной деэскалации.

Также Столтенберг заявлял, что именно Россия создала кризис с безопасностью в Европе и угрожает военной силой. При этом Украина имеет полное право на самозащиту.

Кроме того, недавно генсек Альянса пообещал Киеву, что никогда не пойдет на компромисс с Россией по Украине. По его словам, у всех союзников НАТО одинаковый подход к России: сдерживание и готовность к диалогу.

Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Йенс Столтенберг (справа). Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и Йенс Столтенберг (справа). Фото: president.gov.ua / Фото: president.gov.ua

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