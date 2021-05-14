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Генпрокурор Венедиктова выступит на Женском форуме: о чем будет говорить

14 мая, 10:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Ирина Венедиктова выступит на форуме, где будут обсуждать, как женщины выступают против насилия и войны

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сегодня, 14 мая примет участие в Женском форуме.

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Об этом сообщает "Сегодня".

На мероприятии обсудят две темы: женщины против насилия и женщины против войны.

На сайте "Сегодня" будет трансляция выступления генерального прокурора.

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Напомним, борьба с домашним насилием станет приоритетом для Офиса генпрокурора в 2021 году, поскольку каждая третья семья в Украине стыкается с такой проблемой.

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По словам Венедиктовой, ситуация особенно обострилась в связи с карантином, когда обидчики и жертвы вынужденно оказались в закрытом пространстве.

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