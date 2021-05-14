Генпрокурор Венедиктова выступит на Женском форуме: о чем будет говорить

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сегодня, 14 мая примет участие в Женском форуме.
Об этом сообщает "Сегодня".
На мероприятии обсудят две темы: женщины против насилия и женщины против войны.
На сайте "Сегодня" будет трансляция выступления генерального прокурора.
Напомним, борьба с домашним насилием станет приоритетом для Офиса генпрокурора в 2021 году, поскольку каждая третья семья в Украине стыкается с такой проблемой.
По словам Венедиктовой, ситуация особенно обострилась в связи с карантином, когда обидчики и жертвы вынужденно оказались в закрытом пространстве.