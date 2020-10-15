Генерал ВСУ объяснил, как военные потери в Украине ударят по рейтингу Путина

Можно захватить часть территории, но ее потом нужно контролировать, говорит Сергей Кривонос

Несмотря на то, что украинская армия далека от идеала, президент РФ Владимир Путин вынужден считаться с ее силой, поэтому воздерживается от прямой агрессии против Украины.

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Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал в эфире "Обозревателя".

По мнению военного эксперта, хозяин Кремля понимает: чтобы достичь своей цели, если он применит вооруженные силы, то потеряет много своих людей, и это значительно снизит его рейтинг внутри страны.

"Не только боевые действия будут приводить к дальнейшим потерям, ведь не проблема захватить определенную часть территории. Проблема контролировать ее. Это также огромное количество сил и средств, которые надо выделять на контроль этой территории", – подчеркнул генерал Кривонос.

Напомним, ранее замсекретаря СНБО рассказал, что для России не составит проблемы начать полномасштабную агрессию против Украины, однако огромные потери на Донбассе расшатают ситуация в самой РФ, как это было во время Чеченской войны.

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Также сайт "Сегодня" писал, что Кривонос заяви: страны НАТО на учениях "Объединенные усилия-2020" дали четкий сигнал России, что за украинской армией стоит военная мощь Альянса.

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