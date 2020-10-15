Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в России

В Кремле понимают угрозу больших потерь в Украине, говорит замсекретаря СНБО

Для России не составит проблемы начать полномасштабную агрессию против Украины, однако огромные потери на Донбассе расшатают ситуация в самой РФ, как это было во время Чеченской войны.

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Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны генерал ВСУ Сергей Кривонос рассказал в эфире "Обозревателя".

Генерал признал, что военно-технический потенциал России значительно больше украинского, но заметил, что на этой войне не стоит вопрос количественного и качественного соотношения.

Если посчитать количество оружия и количество военнослужащих в ВСУ и вооруженных силах РФ, это достаточно большая разница. Но есть одно "но". Украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти шесть с половиной лет войны. Кроме того, в украинской армии служат мотивированные военнослужащие, говорит Кривонос.

"Не является проблемой для россиян ментально начать полномасштабную агрессию против нашей страны. Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию. Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в РФ? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого", – подчеркнул замсекретаря СНБО.

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Поэтому, по его мнению, задача россиян – сделать так, чтобы украинцы сами себя дестабилизировали, а Москва бы на этом фоне добивалась отмены санкций, введенных Западом против России за оккупацию части Донбасса и аннексию Крыма.

Напомним, замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Россия не остановится перед использованием армии для достижения своих политических или экономических целей. К этому украинцы должны быть "ментально готовыми".

А в Главном управлении разведки Минобороны Украины предупреждали в феврале 2020-го, что Россия втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины и готова к вторжению.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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