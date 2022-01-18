Где сейчас отдыхает семья Зеленского: горячий эксклюзив от Луценко

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал в ближайшее время сенсацию о президенте Владимире Зеленском в эфире программы "Чергові по країні" на телеканале "Украина 24".
Семья президента на островах?
По словам Луценко, семья президента Владимира Зеленского в настоящее время отдыхает на экзотических островах.
"Я ответственно заявляю, что семья Зеленского сейчас отдыхает на Сейшелах. Это моя информация, которую вы скоро все услышите. С доказательствами", — заявил он.
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В СМИ тоже сообщают о Сейшелах
Были и другие заявления об отдыхе семьи президента на островах. Так, издание "Страна" со ссылкой на свои источники, близкие к супруге президента, сообщило, что Елена Зеленская улетела на отдых без мужа, но с детьми, с родителями и друзьями.
Издание отметило, что слухи об отъезде президента на Сейшелы ходили сразу после Нового года, однако оказалось, что сам Владимир Зеленский остался в Украине.
А где эти Сейшелы?
Острова находятся в Индийском океане.
Зеленского тоже подозревали в сейшельском отдыхе — откуда слухи
Блогер и политический аналитик Карл Волох 9 января писал в Facebook, что Зеленский с супругой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком якобы отправились на Сейшелы.
10 января на странице президента в Instagram появилось фото с подписью: "Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году".
Однако пользователи сети отметили, что это старое фото с другого мероприятия — вычислили по стакану с водой, одинаково стоящим карандашам и другим мелочам.
В Офисе президента опровергли слухи об отпуске президента и заявили, что 10 января состоялся телефонный разговор Зеленского с президентом Швейцарии. Также сообщалось, что в этот день состоялось селекторное совещание под председательством Зеленского. В последующие дни ОП также активно информировал об официальных мероприятиях с участием президента.
Отпуск Зеленского
- В первые дни января 2022 года Владимир Зеленский на несколько дней отправился в Буковель.
- В 2020 году 2-го января Зеленский также отдыхал в Буковеле — впервые в качестве президента. Тогда он якобы выбрал для себя и своей семьи отечественный отдых.
- 5 января того же года стало известно, что он отправился в Оман. При этом на Банковой уточнили, что глава государства отправился в поездку по работе.
- В Буковеле же Зеленский провел и новогодний отдых в начале 2021 года.