Где сейчас отдыхает семья Зеленского: горячий эксклюзив от Луценко

Экс-генпрокурор пообещал раскрыть все подробности

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко пообещал в ближайшее время сенсацию о президенте Владимире Зеленском в эфире программы "Чергові по країні" на телеканале "Украина 24".

Семья президента на островах?

По словам Луценко, семья президента Владимира Зеленского в настоящее время отдыхает на экзотических островах.

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"Я ответственно заявляю, что семья Зеленского сейчас отдыхает на Сейшелах. Это моя информация, которую вы скоро все услышите. С доказательствами", — заявил он.

В СМИ тоже сообщают о Сейшелах

Были и другие заявления об отдыхе семьи президента на островах. Так, издание "Страна" со ссылкой на свои источники, близкие к супруге президента, сообщило, что Елена Зеленская улетела на отдых без мужа, но с детьми, с родителями и друзьями.

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Издание отметило, что слухи об отъезде президента на Сейшелы ходили сразу после Нового года, однако оказалось, что сам Владимир Зеленский остался в Украине.

А где эти Сейшелы?

Острова находятся в Индийском океане.

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Зеленского тоже подозревали в сейшельском отдыхе — откуда слухи

Блогер и политический аналитик Карл Волох 9 января писал в Facebook, что Зеленский с супругой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком якобы отправились на Сейшелы.

10 января на странице президента в Instagram появилось фото с подписью: "Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом 2022 году".

Однако пользователи сети отметили, что это старое фото с другого мероприятия — вычислили по стакану с водой, одинаково стоящим карандашам и другим мелочам.

В Офисе президента опровергли слухи об отпуске президента и заявили, что 10 января состоялся телефонный разговор Зеленского с президентом Швейцарии. Также сообщалось, что в этот день состоялось селекторное совещание под председательством Зеленского. В последующие дни ОП также активно информировал об официальных мероприятиях с участием президента.

Отпуск Зеленского