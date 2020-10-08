ГБР проверит, как именно проводилась экспертиза, на которую опиралось обвинение по делу "Роттердам+"

Юристы сомневаются в том, что экспертиза изначально была независимой

Эксперту НАБУ Ирине Педь, которая вынесла заключение о том, что формула "Роттердам+" якобы принесла ущерб государству, теперь грозит уголовная ответственность, предусматривающая пять лет лишения свободы.

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Эксперт – единственная из всех украинских и международных специалистов утверждала о негативном влиянии формулы "Роттердам+" для государства.

Против Ирины Педь в ГБР открыли уголовное производство. Речь идет о том, как утверждают юристы, что предоставленные данные были заведомо ложные и вводили в заблуждение суд.

"Все эти экспертизы, мы все знаем, дорого стоят обычно в государстве. Однако госпожа Педь проводит их по 48 тыс., за 50 тыс., за 20 тыс., за 26 тыс., а это говорит о том, что она идет мимо тендерной процедуры, переговорной процедурой, а это значит, что НАБУ не оглашает конкурс, а просто договаривается с определенным экспертом, а затем вывешивает эти данные на "Prozorro", – говорит адвокат Ирина Одинец.

"Говорить о том, что этот эксперт является независимым, а ее выводы – объективными, не представляется возможным. Даже с точки зрения анализа взаимодействия этих организаций, поскольку здесь больше подходит определение уже внутриведомственного эксперта, никак не независимого. Учитывая, что были грубо нарушены все процессуальные требования о проведении этой экспертизы, все материальные требования об объектах, которые подлежат экспертному исследованию", – говорит адвокат Наталья Дрыгваль.

Напомним, что прокуратура закрыла дело "Роттердам+" 27 августа 2020 года из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых. 24 сентября Высший антикоррупционный суд подтвердил законность этого решения прокуратуры. Суд признал, что прокурор принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после должного анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

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