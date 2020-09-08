G7 требует от РФ привлечь к ответственности виновных в отравлении Навального

Европейские дипломаты хотят узнать у России, что произошло с оппозиционером

Главы МИД G7 призывают РФ привлечь к ответственности виновных в ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, после того, как ФРГ проинформировала страны Большой семерки о выводах немецких экспертов о том, что Навальный подвергся воздействию вещества из группы "Новичок", сообщает ТАСС.

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"Мы, главы МИД стран G7, призываем РФ в срочном порядке установить полную прозрачность относительно того, кто несет ответственность за это ужасное отравление, и, учитывая обязательства РФ в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привлечь виновных к ответственности", — говорится в совместном заявлении руководителей внешнеполитических ведомств G7, распространенном пресс-службой Госдепа.

Как отмечается в документе, ФРГ проинформировала партнеров по G7 о выводах немецких экспертов о том, что Навальный подвергся воздействию вещества из группы "Новичок".

"Мы решительно осуждаем подтвержденное отравление Алексея Навального", — подчеркивается в заявлении. По мнению глав МИД стран G7, произошедшее представляет собой "удар по демократии и политическому плюрализму" в РФ.

Напомним, российский адвокат Марк Фейгин в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что власти РФ затягивают начало расследования отравления Навального и не спешат возбуждать уголовное дело.

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Также сообщалось, что официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил: канцлер Ангела Меркель согласна с министром иностранных дел Хайко Маасом, что позиция Берлина относительно "Северного потока – 2" будет зависеть от расследования отравления Навального.

А один из фаворитов на пост лидера Христианско-демократического союза Германии и потенциальный преемник Ангелы Меркель на должности канцлера Фридрих Мерц призвал на два года заморозить строительство "Северного потока – 2".

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