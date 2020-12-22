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Франция поможет Украине ускорить получение вакцины от COVID-19 – Зеленский

22 декабря, 22:17

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент поблагодарил Эммануэля Макрона за содействие

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал помочь Украине с ускорением получения качественной вакцины от коронавируса COVID-19.

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Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter по итогам телефонных переговоров с коллегой.

"Спасибо Эммануэлю Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности и наших мирных инициатив", - написал Зеленский.

Как сообщает Офис президента, в ходе разговора Владимир Зеленский поднял вопрос о содействии со стороны Франции в получении Украиной лицензированной вакцины против COVID-19 качественного производства и президенты договорились о дальнейшей координации усилий по солидарному распределению сертифицированной вакцины.

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Глава Украинского государства также пожелал болеющему коронавирусом Эммануэлю Макрону скорейшего выздоровления и поздравил его с днем ​​рождения, который он отмечал накануне.

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Кроме того, президенты также обсудили достижение мира на Донбассе. Макрон заверил, что Франция будет продолжать принимать все необходимые меры для этого.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Франция вакцина Владимир Зеленский
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