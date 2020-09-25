Фракция "Слуга народа" обсудит перенос ТКГ из Минска – Качура

Сейчас Минск не самый лучший посредник в вопросах мира, считает депутат

В Украине уже давно обсуждают возможность смены переговорной площадки по Донбассу и вот на заседании фракции "Слуга народа" 28 сентября хотят рассмотреть вопрос переноса Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска.

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Об этом сообщил народный депутат от этой политической силы Александр Качура, передает PavlovskyNews.

Качура сам планирует на заседании фракции выступить за выбор нового места переговорной площадки, однако куда перенести переговоры – решения пока нет. Политик подчеркнул, что этот вопрос также нужно будет обсуждать с партнерами по ТКГ. И если Киев решит сменить площадку, то это решение должны будут утвердить остальные участники переговоров.

"Слуга народа" отметил, что перенос переговорной группы особенно актуален из-за политической обстановки в Беларуси и Минск в нынешней ситуации является не самым лучшим международным посредником в вопросе мира.

Качура подчеркнул, что сейчас переговоры по Донбассу продолжаются в онлайн-режиме.

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Как сообщали новости "Сегодня", в середине сентября президент Владимир Зеленский ездил с визитом в Австрию, где с руководством этой страны обсуждали в том числе и ситуацию на Донбассе. Канцлер Себастьян Курц намекнул, что Австрия готова принять у себя переговорщиков по Донбассу.

Смотрите также недавнее выступление главы Офиса президента Андрея Ермака в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" о переговорах по Донбассу:

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