Форма для сборной, вода в Крым и разговор Байдена с Зеленским – политические итоги недели

Политические итоги недели. Фото: коллаж "Сегодня"
Скандал вокруг формы для сборной, интервью Путина и предстоящая поездка Зеленского в США – сайт "Сегодня" собрал главные политические события уходящей недели.
"Героям слава!" спрячут на форме сборной
Форма сборной Украины по футболу / Фото: УАФ
Украинская ассоциация футбола завершила трудные переговоры с УЕФА о дизайне новой амуниции "сине-желтых". Надпись "Героям слава!", которая была на внутренней стороне футболок, удаляться не будет. Однако ее придется прикрыть новой нашивкой. На ней будут карта Украины, эмблема УАФ и еще одна надпись "Слава Украине!".
Президент УАФ Андрей Павелко считает это победой, ведь регулятор требовал полностью убрать надпись, хотя и признавал, что ранее ее разрешил. При этом в Украине и далее будут производиться и продаваться футболки в первоначальном виде с обоими надписями, которыми возмущается Россия.
Разговор Зеленского и Байдена
Итоги уходящей недели. Фото: коллаж "Сегодня"
Президенты Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор, во время которого обсудили ряд важных вопросов. В частности, вступление Украины в НАТО, борьбу с коррупцией и газопровод "Северный поток – 2".
Пентагон выделил Украине 150 млн долларов
Итоги недели. Фото: коллаж "Сегодня"
Министерство обороны США утвердило вторую часть помощи по безопасности Украины объемом в 150 млн. долларов.
"Благодарен Белому дому за чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней наших солдат", – заявил президент Владимир Зеленский.
Деньги можно будет потратить на:
- программы подготовки военнослужащих ВСУ;
- консультативные услуги;
- оборудование, в том числе тактическое;
- оказание медпомощи военнослужащим и эвакуации в условиях боя;
- покупку малых боевых катеров Mark VI, контрбатарейных РЛС;
- спутниковые снимки и услуги по анализу данных.
Поездка Зеленского в США
Владимир Зеленский / Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Киев начал подготовку визита президента Владимир Зеленского в США для встречи с американским лидером Джо Байденом.
"Состоялось учредительное заседание рабочей группы для надлежащей подготовки визита президента Украины в США. Мы обсудили ряд соглашений, которые есть в повестке дня и должны быть подписаны во время этого визита. И часть этих соглашений касается блока политики и безопасности", – отметил замглавы ОП Андрей Сибига.
По словам чиновника, в настоящее время на повестке дня подготовка широкого спектра документов, в том числе в сфере безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.
"Мы уже начали его (визит – Ред.) готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями", – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Судьи блокируют работу КСУ
Александр Тупицкий. Фото: ccu.gov.ua
Шесть судей Конституционного суда блокировали его работу. Они требуют обеспечить участие в заседаниях уволенного указом президента с должности судьи Александра Тупицкого.
"Согласно проекту повестки дня заседаний КСУ 8 и 10 июня суд должен был продолжить рассмотрение ряда резонансных дел, в частности, дел о медицинской реформе, пенсионном обеспечении государственных служащих, а также функционировании украинского языка как государственного", – написала представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
Из-за действий судей рассмотрение дел по соответствующим конституционным представлениям не состоялось.
Санкции против Януковича
С Януковича второй раз сняли санкции, но это ему не помогло
Суд общей юрисдикции Евросоюза удовлетворил иски беглого президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра и отменил санкции, которые действовали против них с 7 марта 2019 по 6 марта 2020 года.
Интервью Путина
Владимир Путин/ фото: Dmitri Lovetsky/Pool via REUTERS
Президент России Владимир Путин дал большое интервью кремлевским СМИ. Особое внимание политик уделили Украине – рассказал о НАТО, коренных народах, Владимире Зеленском и новом дизайне формы сборной по футболу.
"Нам всегда есть о чем говорить, имею в виду, что мы соседи... Мне думается, что у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", – отметил он.
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Вирастюка ждут в Раде
Кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка ЦИК признала победителем выборов в 87-м округе. Фото: "Слуга народа", Facebook
После того, как кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали победителем на выборах в 87-м округе, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его народным депутатом.
Власти Украины могут дать воду в Крым
Алексей Арестович. Фото: facebook.com/alexey.arestovich
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявиил, что украинские власти могут возобновить подачу воды в оккупированный Крым, однако в случае "очень серьезных уступок" со стороны России.
По его словам, воду можно поменять на "полное выполнение Минских соглашений" или же вывод российских войск с территории Донбасса.
На это заявление отреагировали в МИДе. Пресс-секретарь ведомства подчеркнул, что Украина не намерена возобновлять водоснабжение полуострова, пока он не будет освобожден. А Россия ответит за невыполнение своих обязательств как страны-оккупанта по обеспечению жителей водой.