Замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин, который уже даже попал в базу "Миротворца", впервые прокомментировал высказывания своей внучки, певицы Марии Фокиной о ее разговоре с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

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Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

"Недобросовестные и не очень честные, на мой взгляд, люди сейчас паскудят имя моей внучки, будто она устроила меня на эту должность. Все это – выдумки. Моя внучка – довольно популярная певица, она имеет достаточно много друзей. И она иногда приезжает ко мне со своим окружением. Однажды она приехала с высоким красивым парнем, с ними кто-то был. Я не придавал значения тому визиту, познакомились (с Ермаком. – Ред.), и эта тема была исчерпана", – рассказал Фокин.

Однако спустя три года (летом 2020-го) Фокину пришло приглашение из Офиса президента, где встретил и главу делегации в ТКГ Леонида Кравчука.

В тренде Фокин впервые прокомментировал высказывания своей внучки о знакомстве с Ермаком

"Я сказал, что соглашусь или откажусь только после личной беседы с Леонидом Макаровичем. Я его не видел, люди в наше бурное время меняют свои ориентации и свою точку зрения диаметрально противоположно. Мы встретились с Леонидом Макаровичем и разговаривали с ним шесть часов. Он остался на украинских позициях. Он благоразумно относится к вопросам войны и мира. Он выразил и мое видение решения этой проблемы. Впоследствии Андрей Борисович позвонил мне, я ответил, что у меня уже не тот возраст, заботы другие, у меня нездоровая жена сейчас. Он сказал мне подумать еще. И тогда я получил несколько звонков, преимущественно с Донбасса. Мои знакомые просили не отказываться от этого предложения. Через две недели я согласился, и вышел указ президента о назначении меня первым заместителем", – рассказал переговорщик.

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Напомним, Мария Фокина в СМИ сообщила, что лично познакомила своего дедушку с Андреем Ермаком, который является ее другом: "Это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим (работать в ТКГ. – Ред.)".

Как сообщали новости "Сегодня", Витольд Фокин выступил за всеобщую амнистию на Донбассе. При этом он осознает, что на оккупированных территориях 250-300 тысяч военных преступников и по ним должны быть проведены расследования.

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