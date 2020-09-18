Фокин согласился прийти в Верховную Раду: депутат назвал дату

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин недавно отказался прийти в Раду для обсуждения переговоров по Донбассу, однако уже дал согласие прийти на заседание комитета.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Фокин подтвердил свое участие в заседании комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления 29 сентября в 15:00", – написал депутат.

Как сообщали новости "Сегодня", в Верховную Раду уже были внесены обращения и главы делегации в ТКГ Леонида Кравчука, и его помощника Витольда Фокина относительно пересмотра постановления по местным выборам в Украине. Напомним, что это было требованием России для разблокирования переговоров по Донбассу.

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11 сентября состоялась встреча в Берлине на уровне политических советников глав государств "нормандского формата", однако она не дала особых результатов, кроме договоренности о продолжении перемирия на фронте. В то же время представитель РФ Дмитрий Козак выразил уверенность, что Рада пересмотрит постановление по выборам.

В то же время вице-премьер-министр – министр по реинтеграции оккупированных территорий, участник ТКГ Алексей Резников раскрыл реальный смысл условия России по выборам на Донбассе. По его словам, Кремль сейчас не заинтересован в выборах, а просит пересмотреть постановление Рады, чтобы оно не противоречило Минским соглашениям.

Смотрите также интервью главы ОПУ Андрея Ермака телеканалу "Украина 24" об итогах "нормандской встречи":

Глава Офиса президента Андрей Ермак

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