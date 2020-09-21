Фокин предложил ввести на Донбасс временное международное правительство

Замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин, который выступает за всеобщую амнистию на Донбассе, теперь предлагает образовать на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей временную международную администрацию.

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Об этом сообщает "ГОРДОН".

По его словам, такое переходное правительство под эгидой Совбеза ООН могло бы действовать год или два.

"Я полностью согласен с тем, что, прежде чем проводить выборы, нужно обеспечить безопасность. Здесь нет вопросов. Но каким образом обеспечить безопасность – это должны руководители страны думать. В качестве одного из средств я предложил использовать мандат Совета безопасности ООН и образовать временное международное правительство на территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине", – сказал Фокин.

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При этом, отметил переговорщик, параллельно миротворцы ООН могли бы обеспечивать безопасность в регионе.

"Это, по сути, не новое предложение, о нем уже говорили. Россия согласилась на это средство движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения. Конечно, с этим согласиться нельзя. Надо или такой же контингент разместить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории (ОРДЛО). В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", – подчеркнул представитель ТКГ.

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Как сообщали новости "Сегодня", еще один замглавы украинской делегации в ТКГ, вице-премьер-министр – министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что вопрос с введением миротворцев на Донбасс в ООН отложен, но не снят окончательно с повестки.

Также ранее Резников заявлял, что украинская сторона изучает беспрецедентную возможность мандата ОБСЕ в плане миротворческой миссии. По его словам, оказывается, и они имеют право вводить своих миротворцев, но никогда в жизни такого не делалось. Но формально, юридически, это возможно.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ.

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В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Тем временем смотрите видео, в котором украинские "голубые береты" ООН рассказали о миссиях, рисках, зарплатах и экзотике:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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